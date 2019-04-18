UFC в Санкт-Петербурге. Павлович — явный фаворит боя против Голма, по мнению букмекеров - Советский спорт
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18 апреля 2019 11:36ММАВащенко Сергей

UFC в Санкт-Петербурге. Павлович — явный фаворит боя против Голма, по мнению букмекеров

20 апреля в Санкт-Петербурге пройдет турнир UFC Fight Night 149.

В рамках этого бойцовского шоу россиянин Сергей Павлович (12-1) сразится с представителем Бразилии Марсело Голмом (6-2).

По мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния является Павлович. Коэффициент на его победу равен 1,3, в то время, как на победу Голма3,5.

Напомним, что в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник сразится с голландцем Алистаром Оверимом.

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