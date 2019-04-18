UFC в Санкт-Петербурге. Махачев — фаворит боя против Царукяна, по мнению букмекеров - Советский спорт
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18 апреля 2019 11:47ММАВащенко Сергей

UFC в Санкт-Петербурге. Махачев — фаворит боя против Царукяна, по мнению букмекеров

20 апреля в Санкт-Петербурге пройдет турнир UFC Fight Night 149.

В рамках этого бойцовского шоу россиянин Ислам Махачев (16-1) сразится с представителем Армении Арманом Царукяном (13-1).

По мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния является Махачев. Коэффициент на его победу равен 1,33, в то время, как на победу Царукяна3,73.

Напомним, что в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник сразится с голландцем Алистаром Оверимом.

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