UFC в Санкт-Петербурге. Махачев — фаворит боя против Царукяна, по мнению букмекеров 20 апреля в Санкт-Петербурге пройдет турнир UFC Fight Night 149.

В рамках этого бойцовского шоу россиянин Ислам Махачев (16-1) сразится с представителем Армении Арманом Царукяном (13-1).

По мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния является Махачев. Коэффициент на его победу равен 1,33, в то время, как на победу Царукяна — 3,73.

Напомним, что в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник сразится с голландцем Алистаром Оверимом.