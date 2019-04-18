Хабиб Нурмагомедов: Популярность мешает, устаешь от суеты - Советский спорт
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18 апреля 2019 12:03ММАЛипкин Антон

Хабиб Нурмагомедов: Популярность мешает, устаешь от суеты

Российскому бойцу, бывает, сложно зайти в зал из-за толпы поклонников.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как на нем сказывается его популярность.

«Конечно, это мешает, – сказал 30-летний российский боец в интервью официальному сайту «Матч ТВ». – Иногда сложно зайти в зал. Толпа людей. Кто-то хочет сфотографироваться, у кого-то вопросы, у кого-то предложения… Много суеты бывает, а я просто пришел потренироваться. Мой мозг настроен на другое.

Устаешь от этого. Я остаюсь профессиональным атлетом, у меня скоро бой. Мне нужно от всего отвлечься и всего себя посвятить тренировкам. Тяжело, а что делать? Улечу за три месяца до боя, закроюсь от всего».

Напомним, 20 апреля в Санкт-Петербурге UFC проведет турнир UFC Fight Night 149.

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