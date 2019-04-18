UFC в Санкт-Петербурге. Олейник — аутсайдер в поединке против Оверима, по мнению букмекеров

В главном поединке бойцовского шоу россиянин Алексей Олейник (57-11-1) проведет бой против представителя Голландии Алистара Оверима (44-17).
По мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния является Оверим. Коэффициент на его победу равен 1,41, в то время, как на победу Олейника — 3,25.
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