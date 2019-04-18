Алистар Оверим: Наш бой с Олейником не дойдет до судейского решения - Советский спорт
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18 апреля 2019 14:01ММАЛипкин Антон

Алистар Оверим: Наш бой с Олейником не дойдет до судейского решения

Поединок Олейника и Оверима станет главным событием турнира UFC в Санкт-Петербурге.

Голландский боец Алистар Оверим высказался о своем сопернике по главному бою турнира UFC Fight Night 149 Алексее Олейнике из России.

«Важно, что я прекрасно себя чувствую и знаю, что хорошо дерусь, а сам вызов и личность оппонента не имеют для меня большого значения, – приводит Valetudo.ru слова Оверима. – Считаю, что я лучше него во всех аспектах, но у него большой арсенал приемов – он финишер. Кроме того, неплохо бьется в стойке.

Он агрессивный и прессингует соперников. Но, я по-прежнему не чувствую никакого беспокойства. Я забочусь только о том, чтобы быть в форме и предвижу, что этот бой не дойдет до судейского решения».

Напомним, изначально соперником Оверима должен был стать Александр Волков, однако в начале апреля стало известно, что его заменит Олейник.

Турнир UFC Fight Night 149 пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге.

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