Радмир Габдуллин: Трудно выделить фаворита в бою Оверима и Олейника Поединок состоится 20 апреля на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин поделился эмоциями от предстоящего боя между Алексеем Олейником и Алистаром Оверимом.

«Трудно выделить фаворита. У каждого бойца свой стиль. Оверим – первоклассный ударник, который не раз доказывал, что умеет работать против борцов. Ну а Олейник – это настоящий удав в партере.

Если Оверим будет позволять сокращать дистанцию, то Олейник воспользуется этим на все 100%. Если бой перейдет в партер, то у Оверима, думаю, не будет практически ни одного шанса», – цитирует функционера агентство «РИА Новости».