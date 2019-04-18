Радмир Габдуллин: Трудно выделить фаворита в бою Оверима и Олейника

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин поделился эмоциями от предстоящего боя между Алексеем Олейником и Алистаром Оверимом.
«Трудно выделить фаворита. У каждого бойца свой стиль. Оверим – первоклассный ударник, который не раз доказывал, что умеет работать против борцов. Ну а Олейник – это настоящий удав в партере.
Если Оверим будет позволять сокращать дистанцию, то Олейник воспользуется этим на все 100%. Если бой перейдет в партер, то у Оверима, думаю, не будет практически ни одного шанса», – цитирует функционера агентство «РИА Новости».
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