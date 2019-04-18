Иван Штырков: Разобрали технический потенциал Кларка

Оппонентом россиянина станет американец Дэвин Кларк (9-3).
"Он выступает в UFC достаточно давно и чувствует себя здесь уверенно. Мы разобрали его технический арсенал. У него нестандартное ведение боя, удар может вылететь из любого угла и с любой дистанции. Особых наработок под него не делал, потому что зачастую после пропущенного удара план может пойти крахом. Буду действовать по ситуации, и мы увидим, что из этого получится", — сказал Штырков.
Напомним, что Штырков проведет свой первый бой под эгидой промоушена UFC.
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