Иван Штырков: Разобрали технический потенциал Кларка Российский боец смешанного стиля Иван Штырков (15-0-1) заявил, что разобрал стиль ведения поединка своего соперника по турниру UFC Fight Night 149, который пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге.

Оппонентом россиянина станет американец Дэвин Кларк (9-3).

"Он выступает в UFC достаточно давно и чувствует себя здесь уверенно. Мы разобрали его технический арсенал. У него нестандартное ведение боя, удар может вылететь из любого угла и с любой дистанции. Особых наработок под него не делал, потому что зачастую после пропущенного удара план может пойти крахом. Буду действовать по ситуации, и мы увидим, что из этого получится", — сказал Штырков.

Напомним, что Штырков проведет свой первый бой под эгидой промоушена UFC.