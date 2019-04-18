Алистар Оверим: Больше всего в России меня впечатлили чистые улицы

20 апреля в Санкт-Петербурге он проведет поединок на турнире UFC Fight Night 149 против россиянина Алексея Олейника. Это противостояние станет главным в рамках бойцовского шоу.
"Больше всего в России меня впечатлили чистые улицы. Мне очень нравится Россия, понравились российские города. На меня произвело впечатление дружелюбие людей. Должен отметить, что мне нравится местная еда, отличные блюда", - сказал Оверим.
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