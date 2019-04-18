Алексей Олейник: Оверима считают фаворитом? Мне не надо терять на это время

«Я последние лет 15 в стопроцентной форме не бываю. У меня форма готовности колеблется от 75 до 90%, наверное. Готовность к бою оцениваю на 80-85%. Оверима считают фаворитом? Мне не надо терять на это время. Я лучше лишний раз в голове все прокручу, чтобы понять, что мне с ним делать. Это лучше, нежели я будут загоняться, думать, переживать», - сказал Олейник.
Напомним, что поединок Оверим — Олейник состоится 20 апреля в рамках турнира UFC Fight Night 149, который пройдет в Санкт-Петербурге.
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