Иван Штырков: Около года назад мы вели переговоры с Bellator, но их дивизион 93 кг был забит до отказа

«Около года назад мы вели переговоры с Bellator, но их дивизион 93 кг был забит до отказа. В любом случае на тот момент я не был готов к переходу. Я знаю, что в Rizin были очень расстроены моим подписанием контракта с UFC, у них были какие-то планы на меня. Я хочу получать удовольствие от выступлений. Мне нравится, что нашим видом спорта интересуется много людей. Мы тратим слишком много здоровья на тренировках и в боях, и нам надо откуда-то черпать позитив. Я нахожу это в своей работе», — продолжил Штырков.
Напомним, что 20 апреля в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. В рамках этого бойцовского шоу в лиге UFC дебютирует Штырков. Его соперником станет американец Дэвид Кларк.
За свою карьеру в ММА Штырков провел 16 поединков, в которых одержал 15 побед и свел один бой вничь. На счету Кларка девять побед при трех поражениях.
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