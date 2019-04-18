Нурмагомедов недоволен политикой UFC в России Первый турнир прошел Москве. Второй состоится 20 апреля в Санкт-Петербурге.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал руководство организации. Уроженец Дагестана считает, что боссы лиги выбрали неверный путь развития в России.

«Мне кажется, что после турнира в Москве остались все те же люди, все те же медиа, что и были. UFC смотрят фанаты, но я знаю, что многие люди даже не знают, что проводят UFC в России. Вот сейчас дерется Магомед Мустафаев с новым парнем (Рафаэль Физиев), никто не знает, что они дерутся. Или Алистер Оверим с нашим Олейником. Почему никто не снимает об этом фильм, не покажет это.

На первом турнире дрались Майрбек Тайсумов, Рустам Хабилов, Омари Ахмедов: У Майрбека Тайсумова было пять побед подряд, у Хабилова несколько побед в UFC, а они даже не участвовали ни в каких мероприятиях. Участвовал Никита Крылов, который возвращался после увольнения, был Петр Ян, который проводил второй бой в UFC. Я считаю UFC должен проводить другую политику, нужно больше внимания уделять нашим бойцам, – заявил Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в легком весе», – цитирует Нурмагомедова телеканал «Матч ТВ».