Нурмагомедов в 29-й раз за карьеру прошел допинг-тест USADA - Советский спорт
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19 апреля 2019 10:39ММАГичунцев Артур

Нурмагомедов в 29-й раз за карьеру прошел допинг-тест USADA

Об этом уроженец Дагестана заявил в своем Instagram.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прошел очередной допинг-тест USADA.

«USADA с утра пришли. В 29-й раз уже», – написал Нурмагомедов.

По словам российского бойца, эта проверка стала для него 29-й в карьере.

Ранее стало известно, что россиянин планирует провести поединок 7 сентября. Ожидается, что его соперником станет американец Дастин Порье.

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