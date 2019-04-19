Нурмагомедов в 29-й раз за карьеру прошел допинг-тест USADA

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прошел очередной допинг-тест USADA.
«USADA с утра пришли. В 29-й раз уже», – написал Нурмагомедов.
По словам российского бойца, эта проверка стала для него 29-й в карьере.
Ранее стало известно, что россиянин планирует провести поединок 7 сентября. Ожидается, что его соперником станет американец Дастин Порье.
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