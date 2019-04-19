Оверим оказался тяжелее Олейника почти на 4 кг - Советский спорт
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19 апреля 2019 12:46ММАГичунцев Артур

Оверим оказался тяжелее Олейника почти на 4 кг

Встреча состоится в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 19 апреля, голландский боец UFC Алистер Оверим и россиянин Алексей Олейник провели процедуру взвешивания перед поединком, который состоится завтра, 20-го числа.

Как сообщает Allboxing.ru, вес Оверима составляет 110 кг, что на 4 кг больше, чем вес Олейника.

Добавим, что также на этом турнире выступят россияне Сергей Павлович (115 кг) против Марсело Глома (113 кг) и Шамиль Абдурахимов (117 кг) против Марчина Тыбуры (113 кг).

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