Оверим оказался тяжелее Олейника почти на 4 кг

Сегодня, 19 апреля, голландский боец UFC Алистер Оверим и россиянин Алексей Олейник провели процедуру взвешивания перед поединком, который состоится завтра, 20-го числа.
Как сообщает Allboxing.ru, вес Оверима составляет 110 кг, что на 4 кг больше, чем вес Олейника.
Добавим, что также на этом турнире выступят россияне Сергей Павлович (115 кг) против Марсело Глома (113 кг) и Шамиль Абдурахимов (117 кг) против Марчина Тыбуры (113 кг).
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