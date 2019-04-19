Марсело Голм: Я хорошо подготовился к поединку с Павловичем - Советский спорт
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19 апреля 2019 21:40ММАСметанникова Дарья

Марсело Голм: Я хорошо подготовился к поединку с Павловичем

20 апреля в Санкт-Петербурге состоится турнир UFC Fight Night 149.

В рамках этого бойцовского шоу россиянин Сергей Павлович (12-1) сразится с представителем Бразилии Марсело Голмом (6-2).

«В России очень красивые люди, очень добрые, и относятся ко мне все тепло. Мне здесь очень нравится. Знаю, что в Санкт-Петербурге выступал футболист Халк, хотя за футболом пристально не слежу, я ведь боец. У меня самого не было возможности играть в футбол из-за моих данных, поэтому я принял решение стать бойцом. Что касается предстоящего боя, то я не испытываю никакого давления, ожидаю, что добьюсь победы в субботу. Я хорошо подготовился к поединку», - цитирует Голма «Р-Спорт».

Напомним, что в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник сразится с голландцем Алистаром Оверимом.

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