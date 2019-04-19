Алексей Олейник: Пять лет назад ничего не смог сделать против Оверима Поединок Оверим — Олейник состоится 20 апреля в рамках турнира UFC Fight Night 149.

Российский боец Алексей Олейник рассказал, что тренировался с Алистаром Оверимом пять лет назад.

«В последний раз мы тренировались вместе четыре или пять лет назад. Я ничего не смог сделать против Алистера даже в борьбе. Я рассчитывал, что у меня будет преимущество в борьбе. Я не сумел задушить его, не получалось выйти на болевой», - цитирует Олейника MMA Junkie.

Напомним, изначально соперником Оверима должен был стать Александр Волков, однако в начале апреля стало известно, что его заменит Олейник.

Турнир UFC Fight Night 149 пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге.