Алексей Олейник: Пять лет назад ничего не смог сделать против Оверима

Российский боец Алексей Олейник рассказал, что тренировался с Алистаром Оверимом пять лет назад.
«В последний раз мы тренировались вместе четыре или пять лет назад. Я ничего не смог сделать против Алистера даже в борьбе. Я рассчитывал, что у меня будет преимущество в борьбе. Я не сумел задушить его, не получалось выйти на болевой», - цитирует Олейника MMA Junkie.
Напомним, изначально соперником Оверима должен был стать Александр Волков, однако в начале апреля стало известно, что его заменит Олейник.
Турнир UFC Fight Night 149 пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге.
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