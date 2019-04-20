Стало известно, где пройдет бой Нурмагомедова и Порье

Как сообщает MMA Fighting, бой Нурмагомедова с американцем Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.
Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года, когда победил в четвертом раунде ирландца Конора Макгрегора. Россиянин остается непобежденным бойцом.
Добавим, что Порье провел в UFC 22 боя, одержал 17 побед, один раз расходился миром и потерпел четыре поражения.
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