Стало известно, где пройдет бой Нурмагомедова и Порье Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов должен вернуться в октагон 7 сентября.

Как сообщает MMA Fighting, бой Нурмагомедова с американцем Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года, когда победил в четвертом раунде ирландца Конора Макгрегора. Россиянин остается непобежденным бойцом.

Добавим, что Порье провел в UFC 22 боя, одержал 17 побед, один раз расходился миром и потерпел четыре поражения.