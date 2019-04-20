Стало известно, где пройдет бой Нурмагомедова и Порье - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 апреля 2019 12:11ММАСметанникова Дарья

Стало известно, где пройдет бой Нурмагомедова и Порье

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов должен вернуться в октагон 7 сентября.

Как сообщает MMA Fighting, бой Нурмагомедова с американцем Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года, когда победил в четвертом раунде ирландца Конора Макгрегора. Россиянин остается непобежденным бойцом.

Добавим, что Порье провел в UFC 22 боя, одержал 17 побед, один раз расходился миром и потерпел четыре поражения.

11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
18/04 19:07Футбол
Ловите момент! Скоро за блокбастеры вроде «Ман Сити» – «Тоттенхэм» придется платитьРассказываем, как поменяется рынок футбольного телевидения в России в связи с утратой «Матч ТВ» прав на показ матчей английского чемпионата.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
19/04 00:18Футбол
«Арсенал» победил «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ. Италии больше нет в еврокубкахЛяказет положил сумасшедший гол со штрафного (обязательно зайдите и посмотрите)!
20/04 12:15ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Штырков попал в больницу, Олейник сразится с Оверимом. ОнлайнСегодня в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный" пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
20/04 11:05Футбол
Дмитрий Хохлов: Подковерных игр в «Динамо» не ждуГлавный тренер бело-голубых рассказал, в чем отличие битвы за чемпионство от борьбы за выживание, которую ведет в этом сезоне столичный клуб.
20/04 01:36Хоккей
ЦСКА титаническим трудом взял Кубок Гагарина. Сил радоваться практически не осталось (ВИДЕО)Все эмоции игроков ЦСКА в одном материале. Мамин счастлив, Сорокин шутит, Попов отмолчался, а Карнаухов – волкодав!
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
20/04 12:00Футбол
Бакаев и Горбатенко забили в ворота «Уфы». Видео всех голов 24-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 23-го тура чемпионата России.
20/04 00:50Хоккей
Игорь Есмантович: В следующем сезоне ЦСКА будет еще сильнееПрезидент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович после вручения Кубка Гагарина рассказал о победе и перспективах чемпионской команды.
20/04 09:20Хоккей
Аномалия в НХЛ! Впервые в истории победители конференций вылетели в первом раунде«Торонто» вышел вперед в серии с «Бостоном», а «Колорадо» высадил из поезда Кубка Стэнли победителя Запада – «Калгари». Подробнее об этом – в обзоре НХЛ.
20/04 09:10Хоккей
«Торонто» побеждает в нечетных матчах. А эксперименты «Бостона» заканчиваются провалом«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Бостон Брюинз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 2:1. Таким образом, «Торонто» повёл в серии — 3-2. И теперь «Кленовые листья» в шаге от выхода во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
19/04 23:01Хоккей
34-кратные! ЦСКА выиграл серию 4-0 и впервые завоевал Кубок ГагаринаАрмейцы сняли проклятие победителей регулярного чемпионата. В четвертом матче финала они одержали волевую победу 3:2 в овертайме и в 34-й раз стали чемпионами страны.
20/04 11:00Футбол
«Зенит» приехал! Сегодня в Краснодаре — суперматч и полный аншлаг. Интриги 24-го тура РПЛВ очередном туре премьер-лиги «Краснодар» сыграет с «Зенитом», а «Локомотив» - с ЦСКА.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
19/04 14:06Футбол
Пента-трик Эмери «Спартаку» на день рождения. Вот это рекорд!Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери пятый раз в карьере вышел в полуфинал Лиги Европы. Денису Черышеву явно не повезло.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
19/04 12:40Футбол
Что такое «Аякс»? Это сбывшийся сон Сергея ГалицкогоЮрий Цыбанев на фактах объясняет, почему развитие событий в нынешней Лиге чемпионов устроило владельцу «Краснодара» праздник души и именины сердца.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
19/04 11:03Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛКогда и где можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
Новости
13:10 Футбол Руслан Нигматуллин: Своим удалением Фернандес подвел ЦСКА
13:06 Футбол Руслан Нигматуллин: Главная ударная сила «Локомотива» не Смолов, а Миранчуки
13:00 Футбол Опубликованы стартовые составы «Оренбурга» и «Ростова»
12:57 Баскетбол Бывший тренер молодежной команды может сесть на 180 лет за домогательства
12:46 Лыжный спорт В Австрии задержали сервисмена Колоньи, замешанного в допинговом скандале
12:36 Футбол СМИ: «Манчестер Сити» готов заплатить «Бенфике» за Фелиша 120 млн евро
12:33 Футбол «Реал» заработает на «Адидасе» 1,6 миллиарда евро за 12 лет
12:30 Футбол «Рома» проучила фаната, который сказал, что забьет также, как Ундер (видео)
12:24 Хоккей ЧМ-2019: в сборную России вызваны 8 финалистов Кубка Гагарина
12:24 Футбол Руд Гуллит: Гвардиола не может победить в Лиге чемпионов, потому что у него больше нет Месси
12:11 ММА Стало известно, где пройдет бой Нурмагомедова и Порье
12:01 Футбол Борис Игнатьев: Отдаю предпочтение «Локомотиву» в матче с ЦСКА
12:00 Хоккей Ягр не решил, завершил ли он карьеру
11:56 Футбол Борис Игнатьев: «Зенит» не даст «Краснодару» себя одолеть
11:53 Футбол Неймар сыграет с «Монако»
11:49 Легкая атлетика Кенийский легкоатлет дисквалифицирован на четыре года за допинг
11:39 Футбол Дмитрий Хохлов: Панченко – в обойме, но есть и другие игроки
11:38 Футбол Сульшер рассказал, кого будет покупать «Манчестер Юнайтед»
11:33 ММА Видео дня: «Пышка — это сочная девчонка». Бойцы UFC изучают питерский «язык»
11:32 Футбол Дмитрий Хохлов: В «Динамо» нервозности нет, есть напряженность
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика