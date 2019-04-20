Бойцов UFC проверили на знание школьной программы (видео)

Игорь Есмантович: В следующем сезоне ЦСКА будет еще сильнее Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович после вручения Кубка Гагарина рассказал о победе и перспективах чемпионской команды.

А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть! Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?

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Ну всё, ЦСКА, а теперь — бриться! Впервые в КХЛ одна команда завоевала Кубок континента и Кубок Гагарина (ВИДЕО) Московские армейцы стали чемпионами России во второй раз, их бороды - самые знатные в КХЛ.

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