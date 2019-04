Россиянин Мустафаев нокаутировал представителя Киргизии на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)

Бой завершился в начале первого раунда. Мустафаеву удалось послать соперника в нокдаун, а потом добить его на настиле. Судья остановил бой на отметке 1 минута 35 секунд.

«Я долго не дрался, почти 2,5 года. Всем большое спасибо за поддержку», - сказал Мустафаев.

OHHHHHHHH! 😱



And just ~* that, Magomed Mustafaev IS BACK! #UFCStPetersburg 🇷🇺 pic.twitter.com/ZM0NjxUR28