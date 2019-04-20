Россиянин Антигулов проиграл поляку нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)

На первых секундах нашему спортсмену удалось отправить соперника в нокдаун, однако затем уже Антигулов дважды упал на настил октагона. Когда россиянин упал в третий раз, судья остановил поединок.
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