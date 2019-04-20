Россиянин Антигулов проиграл поляку нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео) - Советский спорт
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20 апреля 2019 17:47ММАВащенко Сергей

Россиянин Антигулов проиграл поляку нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)

Россиянин Гаджимурад Антигулов проиграл поляку Михалу Олексийчуку нокаутом в первом раунде на турнире UFC Fight Night 149, который проходит в Санкт-Петербурге.

На первых секундах нашему спортсмену удалось отправить соперника в нокдаун, однако затем уже Антигулов дважды упал на настил октагона. Когда россиянин упал в третий раз, судья остановил поединок.

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