Россиянин Антигулов проиграл поляку нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)

На первых секундах нашему спортсмену удалось отправить соперника в нокдаун, однако затем уже Антигулов дважды упал на настил октагона. Когда россиянин упал в третий раз, судья остановил поединок.

Light heavyweights, remember the name!



Michal Oleksiejczuk in DOMINANT fashion! #UFCStPetersburg 🔥 pic.twitter.com/QlXSkXrDdc