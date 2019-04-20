Яковлев победил бразильца да Силву удушающим приемом на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео) - Советский спорт
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20 апреля 2019 18:48ММАВащенко Сергей

Яковлев победил бразильца да Силву удушающим приемом на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)

Россиянин Александр Яковлев одержал победу на турнире UFC Fight Night 149, который проходит в Санкт-Петербурге.

Его соперником был бразилец Алекс да Силва. Во втором раунде российский спортсмен провел удушающий прием и Силва сдался.

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