Яковлев победил бразильца да Силву удушающим приемом на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)

Его соперником был бразилец Алекс да Силва. Во втором раунде российский спортсмен провел удушающий прием и Силва сдался.
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