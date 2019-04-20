Алиев победил Накамуру единогласным решением судей на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео) Российский боец смешанного стиля Султан Алиев успешно выступил на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.

В поединке против японца Кейта Накамуры он доминировал на протяжении всего поединка и заслуженно одержал победу единогласным решением судей.

Напомним. Что в главном бо турнира встретятся Алексей Олейник и Алистар Оверим.