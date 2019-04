Алиев победил Накамуру единогласным решением судей на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)

В поединке против японца Кейта Накамуры он доминировал на протяжении всего поединка и заслуженно одержал победу единогласным решением судей.

Напомним. Что в главном бо турнира встретятся Алексей Олейник и Алистар Оверим.

Our first fight to go the distance at #UFCStPetersburg! 🇷🇺



Full 15 from @ASultan_MMA and @KtaNakamura! pic.twitter.com/wohweqb3mb