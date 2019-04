Оверим победил Олейника в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге (видео)

В главном поединке бойцовского шоу встретились россиянин Алексей Олейник и голландец Алистар Оверим.

Россиянин неплохо начал, перевел соперника в партер, а затем хорошо работал в стойке. Олейник нанес 70 ударов, но к концу первого раунда полностью выдохся. Оверим этим воспользовался, повалил Алексея на настил октагона и добил сильными ударами. Судья остановил поединок.

AND THAT'S IT! 😱@AlistairOvereem closes the show in the first at #UFCStPetersburg! 🇷🇺 pic.twitter.com/6wBJkgWx7s