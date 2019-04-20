Оверим победил Олейника в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге (видео)

В главном поединке бойцовского шоу встретились россиянин Алексей Олейник и голландец Алистар Оверим.
Россиянин неплохо начал, перевел соперника в партер, а затем хорошо работал в стойке. Олейник нанес 70 ударов, но к концу первого раунда полностью выдохся. Оверим этим воспользовался, повалил Алексея на настил октагона и добил сильными ударами. Судья остановил поединок.
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