Оверим победил Олейника в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге (видео) - Советский спорт
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20 апреля 2019 22:34ММАВащенко Сергей

Оверим победил Олейника в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге (видео)

В Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

В главном поединке бойцовского шоу встретились россиянин Алексей Олейник и голландец Алистар Оверим.

Россиянин неплохо начал, перевел соперника в партер, а затем хорошо работал в стойке. Олейник нанес 70 ударов, но к концу первого раунда полностью выдохся. Оверим этим воспользовался, повалил Алексея на настил октагона и добил сильными ударами. Судья остановил поединок.

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