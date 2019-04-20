Все результаты турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге

В главном бою россиянин Алексей Олейник встречался с голландцем Алистаром Оверимом. «Советский спорт» предлагает вам ознакомиться со всеми результатами бойцовского шоу.
Главный бой турнира
Алистар Оверим (Нидерланды) победил Алексея Олейника (Россия) техническим нокаутом в первом раунде
Основной кард
Ислам Махачев (Россия) победил Армана Цакуряна (Россия) единогласным решением судей
Сергей Павлович (Россия) победил Марсело Голма (Бразилия) техническим нокаутом в первом раунде
Роксанн Модаффери (США) победила Антогнину Шевченко (Киргизия) раздельынм решением судей
Кшиштоф Йотко (Польша) победил Алена Амедовского (Македония) единогласным решением судей.
Предварительный кард
Мовсар Евлоев (Россия) победил Сюн Ву Чоя (Южная Корея) единогласным решением судей
Султан Алиев (Россия) победил Кейта Накамуру (Япония) единогласным решением судей
Александр Яковлев (Россия) победил Алекса да Силву (Бразилия) удушающим приемом во втором раунде
Шамиль Абдурахимов (Россия) победил Марчина Тыбуру (Польша) техническим нокаутом во втором раунде.
Михал Олексийчук (Польша) победил Гаджимурада Антигулова (Россия) нокаутом в первом раунде
Магомед Мустафаев (Россия) победил Рафаэля Физиева (Киргизия) техническим нокаутом в первом раунде.
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