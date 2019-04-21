Алистар Оверим: Я все так же хочу встретиться с Волковым - Советский спорт
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21 апреля 2019 08:00ММАСметанникова Дарья

Алистар Оверим: Я все так же хочу встретиться с Волковым

В Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

В главном поединке бойцовского шоу встретились россиянин Алексей Олейник и голландец Алистар Оверим. Победу одержал Оверим техническим нокаутом в первом раунде.

«Я на пути к тому, чтобы претендовать на титульный бой. В сентябре планирую провести следующий поединок, а потом можно будет провести титульный бой. Я все так же хочу встретиться с Волковым. Надеюсь, у меня это получится», - цитирует Оверима «Р-Спорт».

Напомним, что изначально голландец должен был драться с Волковым, который снялся с турнира за несколько недель до поединка по медицинским показателям.

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