Нурмагомедов – о турнире UFC в Санкт-Петербурге: Всегда есть, куда расти Накануне в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от организации турнира в Санкт-Петербурге. На шоу россиянин пообщался с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

«На турнире UFC в Санкт-Петербурге с Кириллом Александровичем. Сами бои и организация были на высшем уровне, но всегда есть, куда расти. Если наш разговор воплотится в реальность, то вас, болельщики, ждут хорошие новости. Время все покажет», - написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Напомним, что в главном бою вечера Алистар Оверим нокаутировал россиянина Алексея Олейника в первом раунде.