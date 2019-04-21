Нурмагомедов – о турнире UFC в Санкт-Петербурге: Всегда есть, куда расти

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от организации турнира в Санкт-Петербурге. На шоу россиянин пообщался с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
«На турнире UFC в Санкт-Петербурге с Кириллом Александровичем. Сами бои и организация были на высшем уровне, но всегда есть, куда расти. Если наш разговор воплотится в реальность, то вас, болельщики, ждут хорошие новости. Время все покажет», - написал Нурмагомедов в своем инстаграме.
Напомним, что в главном бою вечера Алистар Оверим нокаутировал россиянина Алексея Олейника в первом раунде.
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