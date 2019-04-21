Волков принял вызов Оверима на бой - Советский спорт
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21 апреля 2019 11:07ММАСметанникова Дарья

Волков принял вызов Оверима на бой

Накануне голландец нокаутировал россиянина Алексея Олейника на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

Российский боец Александр Волков принял вызов Алистара Оверима. Изначально в Санкт-Петербурге Волков должен был драться с голландцем, но из-за травмы снялся с поединка.

«Оверим одержал победу вчера в Санкт-Петербурге и вызвал меня на бой. Поздравляю его с победой, но я не увидел в этом бою от него чего-то нового и какой-то гениальной формы. С радостью встречусь с Алистаром в октагоне при первой возможности и закончу начатое дело», - написал Волков в своем инстаграме.

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Оверим одержал победу вчера в Санкт - Петербурге и вызвал меня на бой. Поздравляю его с победой, но я не увидел в этом бою от него чего-то нового и како-то гениальной формы. С радостью встречусь с Алистаром в октагоне при первой возможности, и закончу начатое дело. @alistairovereem won yesterday in St. Petersburg and called me to a fight. I congratulate him on his victory, but I didn’t see something new or incredible form from him in this battle. I will be happy to meet Alistar in the octagon at the first opportunity and finish this started story.

Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex)

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