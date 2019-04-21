Волков принял вызов Оверима на бой

Российский боец Александр Волков принял вызов Алистара Оверима. Изначально в Санкт-Петербурге Волков должен был драться с голландцем, но из-за травмы снялся с поединка.
«Оверим одержал победу вчера в Санкт-Петербурге и вызвал меня на бой. Поздравляю его с победой, но я не увидел в этом бою от него чего-то нового и какой-то гениальной формы. С радостью встречусь с Алистаром в октагоне при первой возможности и закончу начатое дело», - написал Волков в своем инстаграме.
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