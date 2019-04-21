Хабиб Нурмагомедов: Сделаю с Порье тоже самое, что делаю со всеми остальными

7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби должен состояться бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
«Порье провел отличный поединок с Холлоуэем. Я думал, что Макс победит. Порье впечатлил меня. Он на порядок лучше показал себя в стойке, чем это было раньше. Он постоянно прибавляет в этом компоненте.
Он хорош и в борьбе. А в нашем бою я должен буду избить его. Сделать то же самое, что делаю со всеми остальными. Я его уважаю, но в клетке должен избить его. Я нацелен на сентябрь и на отличный бой», - цитирует Нурмагомедова MMA Fighting.
Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года, когда победил в четвертом раунде ирландца Конора Макгрегора. Россиянин остается непобежденным бойцом.
Добавим, что Порье провел в UFC 22 боя, одержал 17 побед, один раз расходился миром и потерпел четыре поражения.
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