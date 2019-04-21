Александр Шлеменко: Олейник не был готов функционально на сто процентов

Главный поединок турнира UFC Fight Night 149 прошел в субботу в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Оверим одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.
– Олейник сказал перед боем, что подготовка шла не совсем по плану и что может решить особая тактика. Что за особая тактика?
– Олейник не планировал драться, к этому бою готовился Александр Волков, а Алексей его заменил. Поэтому функционально он не был готов на сто процентов, подготовка получилась короткой.
А на счет тактики, мы видели все эти спурты в начале, когда Алексей немного зацепил Оверима, но не смог развить успех, они, спурты, его вымотали. Видимо, в этом был тактический расчет – попытаться в начале боя добиться успеха, – сказал Шлеменко в интервью «Советскому спорту».
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