Александр Шлеменко: Оверим удобный соперник для Волкова - Советский спорт
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21 апреля 2019 11:55ММАВолохов Юрий

Александр Шлеменко: Оверим удобный соперник для Волкова

В субботу голландец нокаутировал россиянина Алексея Олейника на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

Знаменитый боец смешанных единоборств Александр Шлеменко сделал прогноз на возможный бой Александра Волкова и голландца Алистара Оверима.

– Оверим заявил, что теперь хочет драться с Волковым. Что скажете про этот поединок?
– Это был бы интересный бой, но мне кажется, что Оверим удобный соперник для Александра Волкова.

– Можете пояснить?
– Во-первых, Александр выше ростом, это уже нивелирует главный козырь Оверима – удары коленями. Он просто не дотянется до головы Волкова. Во-вторых, Александр ударник, а не борец, как Олейник. Значит, можно предположить, что он более искушен и разнообразен в плане ударов. И в-третьих, Оверим не выделяется своими борцовскими навыками. Он хорошо защищается против борцов, но сам не обладает хорошей борцовской техникой, чтобы доставить проблемы Волкову, – сказал Шлеменко в интервью «Советскому спорту».

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