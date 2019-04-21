Александр Шлеменко: Оверим удобный соперник для Волкова

Знаменитый боец смешанных единоборств Александр Шлеменко сделал прогноз на возможный бой Александра Волкова и голландца Алистара Оверима.
– Оверим заявил, что теперь хочет драться с Волковым. Что скажете про этот поединок?
– Это был бы интересный бой, но мне кажется, что Оверим удобный соперник для Александра Волкова.
– Можете пояснить?
– Во-первых, Александр выше ростом, это уже нивелирует главный козырь Оверима – удары коленями. Он просто не дотянется до головы Волкова. Во-вторых, Александр ударник, а не борец, как Олейник. Значит, можно предположить, что он более искушен и разнообразен в плане ударов. И в-третьих, Оверим не выделяется своими борцовскими навыками. Он хорошо защищается против борцов, но сам не обладает хорошей борцовской техникой, чтобы доставить проблемы Волкову, – сказал Шлеменко в интервью «Советскому спорту».
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