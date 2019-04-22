Отец Нурмагомедова назвал следующего чемпиона UFC из России

Отец Нурмагомедова Абдулманап рассказал, кто из россиян станет следующим чемпионом UFC.
«Я думаю, следующим чемпионом будет Ислам Махачев. Это мое личное мнение. Также хорошо идут Забит Магомедшарипов, Петр Ян. Магомед Анкалаев — сильный боец. Вот у этих ребят серьезный потенциал», - сказал Абдулманап Нурмагомедов в эфире ютуб-канала Bostanof.
Напомним, Махачев победил армянина Армана Царукяна единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.
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