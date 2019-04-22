Алексей Олейник: Хотел бы провести реванш с Оверимом

В главном поединке бойцовского шоу встретились россиянин Алексей Олейник и голландец Алистар Оверим. Победу одержал Оверим техническим нокаутом в первом раунде.
«После боя состояние нормальное. Да, морально я расстроен, но я знал, на что иду. Меня отвезли к докторам — серьезных травм нет. Хотел бы провести реванш с Оверимом. Я готов к этому. Но, думаю, UFC нужна минимум одна победа, чтобы это состоялось.
Я запросил следующий поединок у UFC, готов драться в любое время. Надеюсь, что даже уже на этой неделе будет назначен бой. Я не хочу выбирать соперника, готов драться с любым. В UFC недостойных нет. Я не планирую никакого отдыха, буду заниматься формой. Еще я планирую приехать в Челябинск на турнир RCC6, пообщаться с моей командой «Архангел Михаил». Возможно, проведу мастер-класс, а потом сразу же улечу в США на дальнейшую подготовку», - цитирует Олейника РИА Новости.
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