Боец UFC Тилл задержан полицией Испании за хулиганские действия - Советский спорт
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22 апреля 2019 16:15ММАСметанникова Дарья

Боец UFC Тилл задержан полицией Испании за хулиганские действия

Кроме спортсмена были арестованы еще пять человек.

Боец UFC Даррен Тилл, выступающий в полусреднем весе, был арестован полицией Испании за хулиганские действия.

Как сообщает El Dia, Тилл со своими друзьями сломал часть мебели и опустошил огнетушители в отеле, в котором они отдыхали. Кроме того, британец с приятелем угнали машину таксиста, пока водитель грузил их багаж.

В последнем бою 26-летний Тилл проиграл нокаутом Хорхе Масвидалю в марте 2019 года.

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