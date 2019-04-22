Бывший боец UFC Родриго Гойано де Лима был убит таксистом в Бразилии Боец ММА, бывший боец UFC Родриго Гойано де Лима был убит в воскресенье вечером в городе Белен.

По предварительной информации, между спортсменом и водителем такси, в котором он ехал, по неустановленным пока причинам произошёл конфликт. После спора де Лима вышел из машины, но водитель сбил его и переехал. После инцидента водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время проводятся следственные мероприятия на месте преступления, сообщает издание Globo.

На счету спортсмена 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед и один раз свёл поединок к ничьей. Дважды спортсмен принимал участие в мероприятиях UFC, оба раза потерпев поражения — в 2014 и 2015 годах.