Бывший боец UFC Родриго Гойано де Лима был убит таксистом в Бразилии

По предварительной информации, между спортсменом и водителем такси, в котором он ехал, по неустановленным пока причинам произошёл конфликт. После спора де Лима вышел из машины, но водитель сбил его и переехал. После инцидента водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время проводятся следственные мероприятия на месте преступления, сообщает издание Globo.
На счету спортсмена 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед и один раз свёл поединок к ничьей. Дважды спортсмен принимал участие в мероприятиях UFC, оба раза потерпев поражения — в 2014 и 2015 годах.
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