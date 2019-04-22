Арман Царукян: Хотел бы встретиться с Махачевым еще раз Арман Царукян после дебюта в UFC и боя против Ислама Махачева прокомментировал поединок.

- Я недоработал тактически, допустил много ошибок. Между раундами тренер подсказал мне работать в стойке, но я хотел доказать, что могу пройти, - сказал Царукян. - Раньше у меня были соперники, с которыми все проходило. Ислам же все контролирует, все знает.

В будущем я хотел бы встретиться с Махачевым еще раз, если у меня пойдет карьерный рост. Но к нему у меня только уважение», – сказал Царукян в интервью журналисту Sports.ru.

Махачев победил Царукяна единогласным решением судей на турнире в Санкт-Петербурге.