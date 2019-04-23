Джастин Гэтжи: В моем лице Нурмагомедов получил бы самый жесткий вызов

Джастин Гэтжи рассказал, как он сможет остановить россиянина, у которого беспроигрышная серия 27 боев.
«Думаю, что мои навыки борьбы принесут мне большую пользу в бою с Хабибом. Я способен остановить его тейкдауны. Но я не стал бы целенаправленно бороться с ним. Сделал бы акцент на том, чтобы предотвращать его проходы для перевода меня в партер. В стойке у меня сильные удары. В моем лице он получил бы самый жесткий вызов. С нетерпением жду возможности выйти против Хабиба.
Моя выносливость находится на одном уровне с его выносливостью. Он не сможет заставить меня устать, постарался бы отправить его в нокаут», - цитирует Гэтжи The MMA Hour.
31 марта Гэтжи нокаутировал Барбозу на турнире UFC в Филадельфии.
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