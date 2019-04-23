Джастин Гэтжи: В моем лице Нурмагомедов получил бы самый жесткий вызов Американский боец ММА Джастин Гэтжи заявил, что готов к бою с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Джастин Гэтжи рассказал, как он сможет остановить россиянина, у которого беспроигрышная серия 27 боев.

«Думаю, что мои навыки борьбы принесут мне большую пользу в бою с Хабибом. Я способен остановить его тейкдауны. Но я не стал бы целенаправленно бороться с ним. Сделал бы акцент на том, чтобы предотвращать его проходы для перевода меня в партер. В стойке у меня сильные удары. В моем лице он получил бы самый жесткий вызов. С нетерпением жду возможности выйти против Хабиба.

Моя выносливость находится на одном уровне с его выносливостью. Он не сможет заставить меня устать, постарался бы отправить его в нокаут», - цитирует Гэтжи The MMA Hour.

31 марта Гэтжи нокаутировал Барбозу на турнире UFC в Филадельфии.