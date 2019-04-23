Порье – о бое с Нурмагомедовым: Я сделаю дыры там, где их нет 7 сентября в Абу-Даби состоится бой между Дастином Порье и Хабибом Нурмагомедовым.

Американский боец UFC Дастин Порье рассказал, как он собирается победить россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я не вижу очевидных ошибок у Хабиба. Но я сделаю дыры там, где их нет. Никто не идеален. Всех можно победить», - цитирует Порье ESPN.

Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года, когда победил в четвертом раунде ирландца Конора Макгрегора. Россиянин остается непобежденным бойцом.

Добавим, что Порье провел в UFC 22 боя, одержал 17 побед, один раз расходился миром и потерпел четыре поражения.