Боец из Якутии подписал контракт с UFC Дебют Григория Попова в промоушене состоится 8 июня.

Российский боец смешанного стиля Григорий Попов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсмена Саята Абдрахманова. Дебют 35-летнего Попова в промоушене состоится 8 июня.

«Григорий Попов подписал контракт с UFC. Он дебютирует 8 июня, соперник уже есть», – сказал Абдрахманов.

Отметим, что Попов родился в поселке Кангалассы в Республике Саха (Якутия). На его счету 14 поединков в MMA, в которых он одержал 13 побед при одном поражении. Свой предыдущий бой он провел 26 октября 2018 года на турнире WLF W.A.R.S. 28 и победил нокаутом в первом раунде Баксье Тенульера из Китая.

Добавим, что на 8 июня у UFC запланирован турнир UFC 238 в Чикаго.