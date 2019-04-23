Боец из Якутии подписал контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля Григорий Попов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсмена Саята Абдрахманова. Дебют 35-летнего Попова в промоушене состоится 8 июня.
«Григорий Попов подписал контракт с UFC. Он дебютирует 8 июня, соперник уже есть», – сказал Абдрахманов.
Отметим, что Попов родился в поселке Кангалассы в Республике Саха (Якутия). На его счету 14 поединков в MMA, в которых он одержал 13 побед при одном поражении. Свой предыдущий бой он провел 26 октября 2018 года на турнире WLF W.A.R.S. 28 и победил нокаутом в первом раунде Баксье Тенульера из Китая.
Добавим, что на 8 июня у UFC запланирован турнир UFC 238 в Чикаго.
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