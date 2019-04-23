Вартан Асатрян: Никак не хотел лично задеть судей

Бывший чемпион Fight Nights Global в наилегчайшем весе Вартан Асатрян рассказал о том, что имел в виду под фразой «судьи – шкуры» после проигранного боя с Али Багаутиновым.
– Я никак не хотел никого лично задеть, но теперь что было, то было, – приводит Life.ru слова 26-летнего бойца. – Не хочу ни перед кем оправдываться, меня лишили 20% от гонорара, вдобавок к этому на шесть месяцев отстранили. Может, завтра Камилу придет новая мысль – еще процентов на 30 снизить мой гонорар. За то, что я не попрощался с ним в тот день.
– Говорили ли вы с кем-то из судей после боя?
– Да, говорил, и не один час. Друг друга поняли, никто юбки не носит, дали по рукам, никто обиды не держит, так как сами когда-то были бойцами и понимают это состояние. Ну и какой это труд, когда ты пашешь месяцами, и тут бах – победа убежала!
Напомним, 6 апреля Асатрян проиграл Багаутинову по очкам на турнире Fight Nights Global 92 на стадионе «Динамо».
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