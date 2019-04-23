Ислам Махачев: Кевин Ли бегает и не отвечает за свои слова - Советский спорт
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23 апреля 2019 19:00ММАГичунцев Артур

Ислам Махачев: Кевин Ли бегает и не отвечает за свои слова

Ранее американец дал согласие на бой с уроженцем Дагестана.

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал о планах на будущее, отметив, что американец Кевин Ли не готов провести с ним поединок.

«Я бы хотел уже получить топового оппонента. Кевин Ли бегает, прячется и не отвечает за свои слова.

Думаю, что своими результатами я заслужил серьезного оппонента. Кроме Ли у меня пока нет более принципиального соперника», – цитирует Махачева ТАСС.

В последнем бою Махачев победил по решению судей россиянина Армана Царукяна. Встреча прошла на турнире UFC в Санкт-Петербурге 20 апреля.

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