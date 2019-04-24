Стал известен соперник Попова в дебютном бою в UFC - Советский спорт
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24 апреля 2019 11:25ММАСметанникова Дарья

Стал известен соперник Попова в дебютном бою в UFC

Дебют Григория Попова в промоушене состоится 8 июня.

Российский боец смешанного стиля Григорий Попов накануне подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

Как сообщает mmadna.nl, первый бой в UFC Попов проведет против американца Эдди Вайнленда. Поединок состоится 8 июня на турнире UFC 238 в Чикаго.

На счету 35-летнего россиянина 14 поединков в MMA, в которых он одержал 13 побед при одном поражении. Свой предыдущий бой он провел 26 октября 2018 года на турнире WLF W.A.R.S. 28 и победил нокаутом в первом раунде Баксье Тенульера из Китая.

В активе Вайнленда 23 победы и 13 поражений.

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