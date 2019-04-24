Четыре бойца UFC дисквалифицированы USADA на полгода - Советский спорт
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24 апреля 2019 12:04ММАСметанникова Дарья

Четыре бойца UFC дисквалифицированы USADA на полгода

В организме спортсменов обнаружен запрещенный остарин.

Шон О'Мейли, Никко Монтано, Марвин Веттори и Аугусто Мендес отстранены Американским антдопинговым агентством (USADA) на шесть месяцев за употребление запрещенного остарина.

Все четверо признали свою вину, сообщив, что остарин был в пищевой добавке в спортивном питании.

Ранее стало известно, что Тим Минс и Джош Барнетт также отстранены из-за употребления остарина. Бойцы сейчас судятся с производителем спортивного питания.

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