Четыре бойца UFC дисквалифицированы USADA на полгода

Шон О'Мейли, Никко Монтано, Марвин Веттори и Аугусто Мендес отстранены Американским антдопинговым агентством (USADA) на шесть месяцев за употребление запрещенного остарина.
Все четверо признали свою вину, сообщив, что остарин был в пищевой добавке в спортивном питании.
Ранее стало известно, что Тим Минс и Джош Барнетт также отстранены из-за употребления остарина. Бойцы сейчас судятся с производителем спортивного питания.
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