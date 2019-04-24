Махачев ворвался в ТОП-15 легкого дивизиона UFC после победы на турнире в Санкт-Петербурге

В рамках прошедшего бойцовского шоу он победил россиянина Армана Царукяна единогласным решением судей.
Рейтинг UFC
Легкий вес
Чемпион: Хабиб Нурмагомедов (Россия)
1. Дастин Порье (США)
2. Тони Фергюсон (США)
3. Конор Макгрегор (Ирландия)
4. Эл Яквинта (США)
5. Джастин Гейтжи (США)
6. Кевин Ли (США)
7. Эдсон Барбоза (Бразилия)
8. Дональд Серроне (США)
9. Энтони Петтис (США)
10. Пол Фелдер (США)
11. Грегор Гилеспи (США)
12. Александер Эрнандес (США)
13. Джеймс Вик (США)
14. Чарльз Оливейра (Бразилия)
15. Ислам Махачев (Россия)
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