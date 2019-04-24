Федор Емельяненко провел спарринг по армрестлингу с Эдгаром Запашным (видео)

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко провел спарринг по армрестлингу с известным российским дрессировщиком Эдгаром Запашным, который является его другом.
«Когда после унизительного поражения и на ринг то не вызвать», – написал Запашный, выложив следующее видео:
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