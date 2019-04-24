Порье продал перчатки Холлоуэя и направит вырученные средства на благотворительность Поединок состоялся 14 апреля.

Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье продал свои перчатки после победы над Максом Холлоуэем и планирует направить вырученные средства на строительство детской площадки.

«Я давно думаю об этом. Хочу построить детскую площадку в родном Лафайете. Холлоуэй знал об этом, и подошел ко мне после боя, сказав, что я могу взять его перчатки.

После этого со мной связался человек из Японии. Он заплатил за наши перчатки 20 тысяч долларов. Мы что-то добавим к этой сумме и займемся этим делом», – рассказал Порье на шоу Ариэля Хельвани.