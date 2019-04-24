Бывший тренер Нурмагомедова: Хабиб всегда хотел чемпионской славы

Марат Кештов, бывший наставник чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался в адрес российского бойца, отметив его сильные стороны.
«Всегда знал, что он особенный. Хабиб выделялся не только своим талантом, но и дисциплиной и работоспособностью. Уже в то время он был непобедим. Я видел его стойкость и понимал, что однажды он станет чемпионом.
Его познания, талант, дисциплина и навыки сочетались с уверенностью в себе, с осознанием того, что он хочет. Стоит отметить, что для Нурмагомедова деньги всегда играли второстепенную роль. В первую очередь он хотел чемпионской славы», – цитирует специалиста «RT на русском».
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