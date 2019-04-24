Бывший тренер Нурмагомедова рассказал, что боец покинул его команду из-за конфликта

Марат Кештов, бывший наставник чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, при каких обстоятельствах ему пришлось расстаться с российским бойцом.
«Мы начали подготовку к бою с бразильцем Глейсоном Тибау, но внутри коллектива возникли определённые разногласия, и Хабиб оказался в центре конфликта. Я был на его стороне. Учитывая потенциал бойца, не хотелось, чтобы эта ситуация отразилась на его карьере», – цитирует специалиста «RT на русском».
Отметим, что следующий бой Нурмагомедов может провести 7 сентября. Ожидается, что его соперником станет американец Дастин Порье.
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