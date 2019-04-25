СМИ: Олейник может пропустить полгода. Он сломал ребро в бою против Оверима

Российский боец UFC Алексей Олейник может пропустить некоторое время из-за проблем со здоровьем. Как сообщает MMAmania, он получил перелом ребра в бою против Алистара Оверима.
Напомним, голландец одержал победу в первом раунде. Он провел несколько ударов коленом по туловищу россиянина, после чего тот рухнул и пассивно оборонялся от ударов соперника, что заставило рефери прекратить бой. Отмечается, что врачи UFC посоветовали Олейнику потратить полгода на восстановление.
Добавим, что изначально против Оверима должен был подраться россиянин Александр Волков, однако, он снялся с поединка из-за травмы.
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