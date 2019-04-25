Нурмагомедов обратился к российскому бойцу, чей отец был избит полицейскими и скончался в больнице

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к бойцу Fight Nights Магомеду Юнисулау, чей отец был избит полицейскими и скончался в больнице от полученных травм. Ему было 46 лет.
«Вы, наверное, уже слышали эту новость. Не хочу критиковать, не хочу оскорблять, не хочу задеть кого-то, но как можно человека забить до смерти? И это действующие сотрудники сделали. Если человек нарушил, то ведь у нас в стране есть закон для этого. И нигде не написано, что надо забивать до смерти. Люди, которые представляют закон, должны быть примером для остальных.
Надеюсь, эти преступники понесут наказание по всей строгости закона.
Мухаммад, тебе, брат, терпения желаю. Родители – это самое дорогое, что есть у нас в этой жизни. Пусть Аллах смилостивится над твоим отцом и ведет его в Райские сады», – написал Нурмагомедов.
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