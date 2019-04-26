Нурмагомедов претендует на Всемирную премию ММА – «Боец года»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов номинирован на Всемирную премию ММА-2019.
Как сообщает VMMA.ru, он претендует на приз «Боец года», а также трофей «Международный боец года».
Отмечается, что в списке также оказались Гегард Мусаси, Дастин Порье, Дэниель Кормье, Аунг Ла Нсанг, Камару Усман, Исраэль Адесанья.
Добавим, что мероприятие состоится в Лас-Вегасе летом 2019 года.
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