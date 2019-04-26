Нурмагомедов претендует на Всемирную премию ММА – «Боец года» - Советский спорт
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26 апреля 2019 10:38ММАГичунцев Артур

Нурмагомедов претендует на Всемирную премию ММА – «Боец года»

Ранее сообщалось, что уроженец Дагестана вернется в октагон 7 сентября 2019 года.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов номинирован на Всемирную премию ММА-2019.

Как сообщает VMMA.ru, он претендует на приз «Боец года», а также трофей «Международный боец года».

Отмечается, что в списке также оказались Гегард Мусаси, Дастин Порье, Дэниель Кормье, Аунг Ла Нсанг, Камару Усман, Исраэль Адесанья.

Добавим, что мероприятие состоится в Лас-Вегасе летом 2019 года.

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