Олейник опроверг информацию о медицинском отстранении от боев - Советский спорт
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26 апреля 2019 15:27ММАСметанникова Дарья

Олейник опроверг информацию о медицинском отстранении от боев

Следующий бой 41-летнего россиянина должен состояться летом.

Российский боец Алексей Олейник отреагировал на информацию о медицинском отстранении от боев. В СМИ появилась новость, что 41-летний боец отстранен по рекомендации UFC на полгода из-за перелома ребер.

«Слышу это только от прессы. Уже ведем переговоры с UFC о бое летом», - цитирует Олейника ТАСС.

Напомним, в прошлые выходные Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Поединок завершился в первом раунде техническим поражением россиянина.

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