Олейник опроверг информацию о медицинском отстранении от боев

Российский боец Алексей Олейник отреагировал на информацию о медицинском отстранении от боев. В СМИ появилась новость, что 41-летний боец отстранен по рекомендации UFC на полгода из-за перелома ребер.
«Слышу это только от прессы. Уже ведем переговоры с UFC о бое летом», - цитирует Олейника ТАСС.
Напомним, в прошлые выходные Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Поединок завершился в первом раунде техническим поражением россиянина.
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