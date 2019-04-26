Олейник опроверг информацию о медицинском отстранении от боев Следующий бой 41-летнего россиянина должен состояться летом.

Российский боец Алексей Олейник отреагировал на информацию о медицинском отстранении от боев. В СМИ появилась новость, что 41-летний боец отстранен по рекомендации UFC на полгода из-за перелома ребер.

«Слышу это только от прессы. Уже ведем переговоры с UFC о бое летом», - цитирует Олейника ТАСС.

Напомним, в прошлые выходные Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Поединок завершился в первом раунде техническим поражением россиянина.